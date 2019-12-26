МВД инициирует ужесточение штрафов за пьяное вождение и превышение скорости
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время встречи с представителями общественных организаций и велосипедистами.
"Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движение более чем на 50 км/ч - 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП - 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права - 10200 грн (сейчас 510 грн)", - сказал Геращенко.
Важными инициативами МВД является снижение порога превышения скорости движения, с которого наступает админответственность, с 20 км до 10 км, и предложение не относить управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к уголовным проступкам.
"Если наезд на человека был совершен водителем под влиянием алкоголя или наркотических средств, тогда ответственность будет еще больше", - говорится в сообщении.
В МВД сообщили, что за за 10 месяцев 2019 года в Украине произошло 129 тыс. ДТП, из которых более 21 тыс. - с пострадавшими.
Полицейские составили 96 тыс. административных материалов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения (ст. 130 КУоАП).
В этих ДТП были травмированы более 26 тыс.человек, погибли 2716 человек.
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