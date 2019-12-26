 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМоуринью не сдержал слез, рассказывая о смерти своего йоркширского терьера

Моуринью не сдержал слез, рассказывая о смерти своего йоркширского терьера


фото: mirror.co.uk
Португальский тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью не сдержал слез, рассказывая перед матчем чемпионата Англии по футболу о смерти своего йоркширского терьера

Об этом сообщает Amazon Prime Video Sport в twitter.

Отвечая на вопрос о том, как он провел Рождество, Моуринью со слезами на глазах признался, что у него умерла собака.

"Было очень грустно, потому что моя собака умерла, а моя собака - это моя семья. Было трудно, но мы должны двигаться дальше", - сказал Моуринью.

О любимом йоркширском терьере португальца по кличке Лея стало известно в 2007 году, когда Моуринью был арестован за нарушение правил карантина животных. Тогда тренер вывозил и ввозил собаку на территорию Великобритании без выполнения надлежащих процедур. Животное было "депортировано" из Англии и жена Моуринью увезла его в Португалию.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать