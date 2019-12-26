Моуринью не сдержал слез, рассказывая о смерти своего йоркширского терьера
Об этом сообщает Amazon Prime Video Sport в twitter.
Отвечая на вопрос о том, как он провел Рождество, Моуринью со слезами на глазах признался, что у него умерла собака.
"Было очень грустно, потому что моя собака умерла, а моя собака - это моя семья. Было трудно, но мы должны двигаться дальше", - сказал Моуринью.
О любимом йоркширском терьере португальца по кличке Лея стало известно в 2007 году, когда Моуринью был арестован за нарушение правил карантина животных. Тогда тренер вывозил и ввозил собаку на территорию Великобритании без выполнения надлежащих процедур. Животное было "депортировано" из Англии и жена Моуринью увезла его в Португалию.
Sad news to start the day from Jose Mourinho ...- Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 26, 2019
Hopefully the football will bring a smile to his face #PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H
- Напомним, 20 ноября Жозе Моуринью стал новым главным тренером лондонского "Тоттенхэма".
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