Моуринью не сдержал слез, рассказывая о смерти своего йоркширского терьера

26 декабря, 2019, 17:04

Португальский тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью не сдержал слез, рассказывая перед матчем чемпионата Англии по футболу о смерти своего йоркширского терьера

Об этом сообщает Amazon Prime Video Sport в twitter.

Отвечая на вопрос о том, как он провел Рождество, Моуринью со слезами на глазах признался, что у него умерла собака.

"Было очень грустно, потому что моя собака умерла, а моя собака - это моя семья. Было трудно, но мы должны двигаться дальше", - сказал Моуринью.

О любимом йоркширском терьере португальца по кличке Лея стало известно в 2007 году, когда Моуринью был арестован за нарушение правил карантина животных. Тогда тренер вывозил и ввозил собаку на территорию Великобритании без выполнения надлежащих процедур. Животное было "депортировано" из Англии и жена Моуринью увезла его в Португалию.

Sad news to start the day from Jose Mourinho ...



Hopefully the football will bring a smile to his face #PLonPrime pic.twitter.com/ihN49HvF4H - Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 26, 2019