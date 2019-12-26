Левандовски опередил Месси и Мбаппе в споре лучших бомбардиров 2019 года

26 декабря, 2019, 12:52

Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски забил 58 голов и стал лучшим бомбардиром 2019 года

Об этом сообщает Marca y twitter.

В 2019 году нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски забил 58 голов за 54 матча, этот результат самый лучший среди футболистов со всего мира.

На втором месте бомбардирской гонки капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси, на его счету 50 голов в 58 матчах. Третье место занял форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе, 44 гола в 49 матчах.