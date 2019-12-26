Левандовски опередил Месси и Мбаппе в споре лучших бомбардиров 2019 года
26 декабря, 2019, 12:52
Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски забил 58 голов и стал лучшим бомбардиром 2019 года
Об этом сообщает Marca y twitter.
В 2019 году нападающий сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски забил 58 голов за 54 матча, этот результат самый лучший среди футболистов со всего мира.
На втором месте бомбардирской гонки капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси, на его счету 50 голов в 58 матчах. Третье место занял форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе, 44 гола в 49 матчах.
# LoMásLeído corona a su máximo goleador: Hay nuevo rey del gol https://t.co/Szas4B2jxz pic.twitter.com/yBhAgt2Qca- MARCA (@marca) 25 декабря 2019
- 27 ноября польский футболист "Баварии" Роберт Левандовски забил 4 гола за 14 минут и сделал самый быстрый "покер" в истории Лиги чемпионов.
- 12 ноября украинский нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана .
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