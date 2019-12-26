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Espreso.tvМирКиберкомандование США готовит операцию против российской элиты, - WP

Киберкомандование США готовит операцию против российской элиты, - WP


фото: iarex
Киберкомандование США разрабатывает стратегию информационной войны, которая может быть развернута против высокопоставленных российских чиновников и олигархов, если Москва попытается вмешаться в выборы в 2020 году

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на нынешних и бывших чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Один из вариантов, который рассматривается киберкомандованием США, будет нацелен на высшее руководство и российскую элиту, вероятно, некоторых олигархов. По данным источников, США готовы будут раскрыть их конфиденциальные личные данные, если вмешательство не прекратится.

С большой вероятностью против президента Владимира Путина эта тактика не применяется, поскольку это будет считаться слишком провокационным, говорят источники издания.

Другая возможная стратегия связана с дезинформацией, направленной на использование соперничества внутри российского правительства и властных элит. В 2016 году помощники в Совете национальной безопасности в администрации Обамы разработали кибершаги против России, аналогичные тем, которые сейчас рассматриваются киберкомандованием, но "никто не чувствовал к этому аппетита", сказал бывший высокопоставленный чиновник.

Любая операция будет рассматриваться другими учреждениями, включая Государственный департамент и ЦРУ, и требовать одобрения министра обороны. По словам официальных лиц, это связано с другими потенциальными усилиями США предотвратить вмешательство, такими как санкции.

Среди вещей, которые обсуждают американские киберчиновники, - операции, которые разоблачают злонамеренное поведение противников. Соединенные Штаты уже экспериментировали с такими раскрытиями. В 2014 году они опубликовали спутниковые снимки и другую важную информацию, показали, как Москва учила и оснащала пророссийских боевиков в Украине, ответственных за сбивание малайзийского Боинга MH17, подчеркивает издание.

Киберопераций, как правило, недостаточно для изменения поведения противника, осознают американские чиновники, но в целом они могут быть более эффективными при использовании совместно с другими инструментами, пишет газета.

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