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Espreso.tvОбществоКСУ признал незаконным лишение депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство", - СМИ

КСУ признал незаконным лишение депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство", - СМИ


фото: reuters
Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о лишении народных депутатов мандата за прогулы и неперсональное голосование

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде.

По словам источника, 24 декабря Большая палата КСУ рассмотрела этот законопроект и вынесла отрицательное заключение.

"Нормы законопроекта не соответствуют ч.1 ст. 157 Конституции", - сообщил источник.

Отметим, законопроект №1027 предлагал лишать мандата тех народных депутатов, которые выходят из гражданства и выезжают на ПМЖ за границу занимались "кнопкодавством"; отсутствовали без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады.

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