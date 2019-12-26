КСУ признал незаконным лишение депутатов мандата за прогулы и "кнопкодавство", - СМИ

26 декабря, 2019, 16:24

Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о лишении народных депутатов мандата за прогулы и неперсональное голосование

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в суде.



По словам источника, 24 декабря Большая палата КСУ рассмотрела этот законопроект и вынесла отрицательное заключение.

"Нормы законопроекта не соответствуют ч.1 ст. 157 Конституции", - сообщил источник.

Отметим, законопроект №1027 предлагал лишать мандата тех народных депутатов, которые выходят из гражданства и выезжают на ПМЖ за границу занимались "кнопкодавством"; отсутствовали без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады.