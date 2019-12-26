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Espreso.tvОбществоКонгресс США формирует коалицию для сдерживания РФ и Турции в Средиземноморье

Конгресс США формирует коалицию для сдерживания РФ и Турции в Средиземноморье

Конгрессмены США намерены сдерживать активность России и Турции в Средиземном море посредством укрепления связей с Израилем, Грецией и Кипром

Об этом сообщает The Hill.

Издание пишет, что комплекс таких мероприятий включен в принятый на прошлой неделе акт о финансировании ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 годы, объем которого исчисляется 1,4 трлн долларов.

Цель данной инициативы - сделать США ключевым игроком на газовом рынке средиземноморского региона через укрепление с указанными странами в сферах безопасности и энергетики. При этом эти меры будут направлены на ослабление позиций РФ в регионе, сообщает The Hill. В частности, речь идет об укреплении военных связей с Грецией, о снятии оружейного эмбарго с Кипра, о поддержке региональных союзников США в противовес амбициям Турции.

"Это законодательство - через отмену эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширение необходимой военной помощи для Греции - указывает на всеобъемлющий подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнеров", - заявил сенатор-республиканец Мара Рубио.

А сенатор-демократ Роберт Менендес назвал законодательство "рассветом нового дня для политики США в Восточном Средиземноморье".

Издание напоминает, что такие меры были приняты в Вашингтоне после того, как Турция и Ливия подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон, вызвал резкую реакцию Греции и Кипра. Кроме того, отмечается, что соглашение ставит под угрозу притязания Греции и Кипра на выявленные в их исключительных экономических зонах газовые месторождения.

МИД Турции, комментируя принятый в Конгрессе документ, обвинил США в попытке помешать мирному урегулированию на Кипре, сообщает Al Jazeera.

Официальная Анкара заявляет, что снятие эмбарго на поставки оружия может привести к эскалации конфликта, который в 1974 году привел к разделению Кипра на две части (признанную ООН республику Кипр и непризнанную Турецкую республику северного Кипра).

Напомним, Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект о введении санкций против Турции за покупку в России зенитно-ракетных комплексов С-400.

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