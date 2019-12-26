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Espreso.tvОбществоКГГА обнародовала график общественного транспорта в новогоднюю ночь

КГГА обнародовала график общественного транспорта в новогоднюю ночь


фото: depo
В новогоднюю ночь работу метрополитена и наземного общественного транспорта продлят на 3 часа

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Также организуют перевозки пассажиров по маршрутам, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних пар поездов метро.

Кроме того, 19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

Также в ночь с 31 декабря на 1 января планируется организовать работу фуникулера в круглосуточном режиме.

Кроме того, на время празднования изменится движение у ряда маршрутов общественного транспорта.

График последних отправлений наземного транспорта от конечных остановок - по ссылке .

 
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