Гончарук просит звонить на горячую линию свидетелей работы нелегальных игровых залов

26 декабря, 2019, 21:00

Свидетелей того, как нелегальные игровые залы возобновили свою работу просят обращаться на правительственную горячую линию

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем телеграмм-канале.

"За один день мы закрыли более 5300 нелегальных игровых залов по всей Украине. Однако если вы стали свидетелями того, как некоторые игровые залы возобновили свою работу - прошу обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545, выбрав категорию #5. Правительство будет реагировать оперативно", - написал Гончарук.