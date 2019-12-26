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Espreso.tvОбществоГончарук просит звонить на горячую линию свидетелей работы нелегальных игровых залов

Гончарук просит звонить на горячую линию свидетелей работы нелегальных игровых залов

Свидетелей того, как нелегальные игровые залы возобновили свою работу просят обращаться на правительственную горячую линию

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем телеграмм-канале.

"За один день мы закрыли более 5300 нелегальных игровых залов по всей Украине. Однако если вы стали свидетелями того, как некоторые игровые залы возобновили свою работу - прошу обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545, выбрав категорию #5. Правительство будет реагировать оперативно", - написал Гончарук.

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