Гончарук просит звонить на горячую линию свидетелей работы нелегальных игровых залов
26 декабря, 2019, 21:00
Свидетелей того, как нелегальные игровые залы возобновили свою работу просят обращаться на правительственную горячую линию
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем телеграмм-канале.
"За один день мы закрыли более 5300 нелегальных игровых залов по всей Украине. Однако если вы стали свидетелями того, как некоторые игровые залы возобновили свою работу - прошу обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545, выбрав категорию #5. Правительство будет реагировать оперативно", - написал Гончарук.
- Ранее правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
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