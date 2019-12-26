Глава "Укрэнерго" Ковальчук заявил о шантаже неустановленными лицами с июня 2019 года
Об этом Ковальчук сказал в интервью изданию "РБК-Украина".
"Лично меня шантажировали со стороны пока неустановленных лиц достаточно долгий период времени. Мы об этом даже отдельную пресс-конференцию когда-то собирали. Я нахожусь в активной фазе шантажа с июня этого года, с постоянным вбросом через новые модные источники информации - анонимные телеграмм-каналы", - сказал Ковальчук.
Глава "Укрэнерго" отметил, что сообщил правоохранительным органам о давлении.
"Каждому такому вбросу информации, который они называют компроматом на меня, предшествует попытка достучаться до меня через Telegram, WhatsApp или еще каких-то людей, которые шифруются, намеками говорят, что у них есть много чего, что они могут передать прессе, если я не пойду на контакт", - добавил Ковальчук.
- Напомним, с 1 июля, в Украине заработал новый рынок электроэнергии .
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