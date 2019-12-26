Глава "Укрэнерго" Ковальчук заявил о шантаже неустановленными лицами с июня 2019 года

26 декабря, 2019, 09:34

Председатель Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что с июня 2019 г. его активно шантажируют неустановленные лица

Об этом Ковальчук сказал в интервью изданию "РБК-Украина".

"Лично меня шантажировали со стороны пока неустановленных лиц достаточно долгий период времени. Мы об этом даже отдельную пресс-конференцию когда-то собирали. Я нахожусь в активной фазе шантажа с июня этого года, с постоянным вбросом через новые модные источники информации - анонимные телеграмм-каналы", - сказал Ковальчук.

Глава "Укрэнерго" отметил, что сообщил правоохранительным органам о давлении.

"Каждому такому вбросу информации, который они называют компроматом на меня, предшествует попытка достучаться до меня через Telegram, WhatsApp или еще каких-то людей, которые шифруются, намеками говорят, что у них есть много чего, что они могут передать прессе, если я не пойду на контакт", - добавил Ковальчук.