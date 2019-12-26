Экс-футболист "Динамо" признался, что сбежал из Украины из-за войны

26 декабря, 2019, 15:56

Бывший форвард "Динамо" нигериец Браун Идейе заявил, что покинул киевский клуб в 2014 году из-за войны в Украине

Об этом сообщает sfina.gr.

По словам Идейе, в 2014 году, во время Революции Достоинства, команде приходилось тренироваться в Киеве под звуки выстрелов. В конце концов, из-за войны в Украине, нигерийский нападающий решил покинуть "Динамо".

"Я был в центре войны, был очень испуган. Я тренировался и слышал выстрелы. Первое, что я сделал, это взял семью и уехал. Чтобы оставаться в такой среде необходимо иметь невероятную силу духа. Я обратился к владельцу клуба, который жил в Монако (Игорю Суркису, - ред.) Сначала он даже не хотел меня слушать - видимо, подумал, что мой агент хочет нажиться. Я был лучшим бомбардиром команды, но я не смог бы жить без своей семьи в таких условиях - вопрос был не в деньгах, а в безопасности", - пояснил Идейе, который сейчас играет за греческий "Арис".