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Espreso.tvОбществоДрака в Раде: "свободовцу", который набросился на "слугу народа", суд назначил ночной домашний арест

Драка в Раде: "свободовцу", который набросился на "слугу народа", суд назначил ночной домашний арест

Киевский апелляционный суд применил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста к народному депутату Украины VII созыва от ВО "Свобода" Алексею Кайде, которого задержали за драку на заседании аграрного комитета Верховной Рады

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"По результатам рассмотрения апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты, удовлетворены частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 года отменено, применены к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: с 22:00 до 06:00 следующего дня с запретом покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда в 12 февраля 2020 года включительно. Согласно ч. 5 ст. 194 УПК Украины на подозреваемого К. возложены обязанности, определенные постановлением" - сообщи или в суде.

В суде отметили, что гражданин К. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 ( "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 11 декабря в Верховной Раде произошла драка после заседания комитета по вопросам агрополитики при участии нардепа "слуги" Андрея Богданца.

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