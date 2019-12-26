Драка в Раде: "свободовцу", который набросился на "слугу народа", суд назначил ночной домашний арест
Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.
"По результатам рассмотрения апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты, удовлетворены частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 года отменено, применены к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: с 22:00 до 06:00 следующего дня с запретом покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда в 12 февраля 2020 года включительно. Согласно ч. 5 ст. 194 УПК Украины на подозреваемого К. возложены обязанности, определенные постановлением" - сообщи или в суде.
В суде отметили, что гражданин К. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 ( "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 11 декабря в Верховной Раде произошла драка после заседания комитета по вопросам агрополитики при участии нардепа "слуги" Андрея Богданца.
- Представитель "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что после драки в Раде Богданец попал в больницу .
- Из-за драки в Раде открыли уголовное производство.
- Председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок сообщил, что 12 декабря утром к "свободовцам" Олегу Куцине и Алексею Кайде по заявлению Богданца пришли с обысками полицейские. При этом Кайду задержали.
- Полиция сообщила о подозрении в деле об избиении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Богданца.
- Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату от ВО "Свобода" Алексей Кайде.
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