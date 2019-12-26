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Espreso.tvОбществоДень на Донбассе: 7 обстрелов со стороны оккупантов

День на Донбассе: 7 обстрелов со стороны оккупантов

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 7 раз

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рялом с Невельским - из стрелкового оружия; вблизи Южного - из гранатометов различных систем; дважды неподалеку Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов; недалеко от населенного пункта Новгородское - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи населенного пункта Троицкое - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов противник осуществил вблизи Красногоровки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

26 декабря в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 3900 пассажиров. Представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.
На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

 

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