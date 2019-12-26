 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБудущего соперника раздражает, что все "кланяются" Ломаченко

Будущего соперника раздражает, что все "кланяются" Ломаченко


фото: Top Rank
Следующий соперник Василия Ломаченко американец Теофимо Лопес заявил, что не уважает украинского боксера

Об этом сообщает Curran Bhatia в YouTube.

По словам чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопеса, все "поклоняются" обладателю титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василию Ломаченко, но он не собирается этого делать и не уважает украинца.

"Я разобью его. Я просто хочу надрать ему задницу. Я не уважаю его. Все кланяются ему, а я вот не стану. Он не чемпион для людей. Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего. А лучший здесь я. Так что если он хочет быть крутым, то должен побить меня", - сказал Лопес.

Бой между Ломаченко и Лопесом за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе должен состояться в апреле 2020 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать