Будущего соперника раздражает, что все "кланяются" Ломаченко

26 декабря, 2019, 12:11

Следующий соперник Василия Ломаченко американец Теофимо Лопес заявил, что не уважает украинского боксера

Об этом сообщает Curran Bhatia в YouTube.

По словам чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопеса, все "поклоняются" обладателю титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василию Ломаченко, но он не собирается этого делать и не уважает украинца.

"Я разобью его. Я просто хочу надрать ему задницу. Я не уважаю его. Все кланяются ему, а я вот не стану. Он не чемпион для людей. Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего. А лучший здесь я. Так что если он хочет быть крутым, то должен побить меня", - сказал Лопес.

Бой между Ломаченко и Лопесом за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе должен состояться в апреле 2020 года.