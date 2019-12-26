Будущего соперника раздражает, что все "кланяются" Ломаченко
Об этом сообщает Curran Bhatia в YouTube.
По словам чемпиона мира IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопеса, все "поклоняются" обладателю титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василию Ломаченко, но он не собирается этого делать и не уважает украинца.
"Я разобью его. Я просто хочу надрать ему задницу. Я не уважаю его. Все кланяются ему, а я вот не стану. Он не чемпион для людей. Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего. А лучший здесь я. Так что если он хочет быть крутым, то должен побить меня", - сказал Лопес.
Бой между Ломаченко и Лопесом за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе должен состояться в апреле 2020 года.
- 12 декабря промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что украинский боксер проведет следующий бой в марте-апреле 2020 года.
- 15 декабря Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда Комми и стал соперником Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.
- 17 декабря американский тренер Роберт Гарсия заявил, что Лопес имеет шансы победить Ломаченко .
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