Бойцы ООС собрали елку из обломков российских снарядов и предлагают подарить ее оккупантам на Новый год

26 декабря, 2019, 12:14

Военнослужащие на Приазовье изготовили новогоднюю елку из мин, гранат и других боеприпасов, которые "прилетели" с вражеской стороны

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Военнослужащие на Приазовье сделали елку из осколков снарядов и мин, которые прилетают от российских оккупационных войск. По словам военных, на изготовление елки у них ушло не более 40 минут. Военные утверждают, что на отсутствие материала не жалуются, ведь враг постоянно добавляет новый лом на позиции.

"Если бы мы поставили себе целью собрать большую елку, где-то высотой метров 10, потратили бы часов 5", - рассказывает Ярослав, военнослужащий ВСУ.

"Возвращаем то, что бросают российские оккупационные войска в граждан нашей страны, как военных, так и гражданских", - объясняет цель перфоманса боец.