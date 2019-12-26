 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБолее 1,5 млн украинцев попали в открытый реестр должников

Более 1,5 млн украинцев попали в открытый реестр должников

Министерство юстиции Украины обнародовало реестр должников

Об этом сообщает сервис Опендатабот .

Сейчас в списке граждан Украины, которые в той или иной степени нарушили свои финансовые обязательства, насчитывается более 1,7 млн фамилий. Самыми распространенными причинами попадания в список указаны невыполнение решений суда, неуплата административных штрафов, задолженности по коммунальным услугам, неуплата алиментов, вовремя не погашенный банковский кредит.

"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу", - отметил юрист компании Никита Подгайный.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать