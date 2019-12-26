Более 1,5 млн украинцев попали в открытый реестр должников
Об этом сообщает сервис Опендатабот .
Сейчас в списке граждан Украины, которые в той или иной степени нарушили свои финансовые обязательства, насчитывается более 1,7 млн фамилий. Самыми распространенными причинами попадания в список указаны невыполнение решений суда, неуплата административных штрафов, задолженности по коммунальным услугам, неуплата алиментов, вовремя не погашенный банковский кредит.
"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу", - отметил юрист компании Никита Подгайный.
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