Более 1,5 млн украинцев попали в открытый реестр должников

26 декабря, 2019, 11:38

Министерство юстиции Украины обнародовало реестр должников

Об этом сообщает сервис Опендатабот .

Сейчас в списке граждан Украины, которые в той или иной степени нарушили свои финансовые обязательства, насчитывается более 1,7 млн фамилий. Самыми распространенными причинами попадания в список указаны невыполнение решений суда, неуплата административных штрафов, задолженности по коммунальным услугам, неуплата алиментов, вовремя не погашенный банковский кредит.

"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу", - отметил юрист компании Никита Подгайный.