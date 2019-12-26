Боевики маскируются под наблюдателей СЦКК, - штаб ООС

26 декабря, 2019, 18:13

В отчетах СММ ОБСЕ ежедневно фиксируются факты пребывания на участках разведения сил и средств "Станица Луганская" и "Золотое" представителей вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК"

Об этом сообщает штаб ООС.

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что указанная символика в составе СЦКК не используется.

В соответствии с пунктом 8 Рамочного решения по завершению разведения сил военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК.

Пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участках разведения нарушает Минские договоренности, которые были реализованы в Рамочном решении трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств.