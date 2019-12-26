Боевика, обвиняемого в организации казни 10 украинских военных, освободили из-под стражи

26 декабря, 2019, 15:51

Николая Бутрименко, обвиняемого в организации расстрела двух групп 3 полка 29 июля 2014 года, освободили из-под стражи под личное обязательство

Об этом сообщила координатор "Медийной инициативы за права человека" Елена Решетилова.

"Николая Бутрименко освободили из-под стражи. Того Бутрименко, которого обвиняют в организации расстрела двух групп 3 полка 29 июля 2014 года", - написала Решетилова.

Во время заседания Ореховского районного суда Запорожской области, повторно слушавшего дело Бутрименко после апелляции, по ходатайству прокуратуры подозреваемому также была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

"Это ходатайство было обосновано тем, что участники Трехсторонней контактной группы по обмену пленных, во исполнение Минских соглашений и договоренностей в "нормандском формате" об "обмене всех на всех" достигли договоренности о включении Бутрименко в списки на обмен. И поэтому заявлено такое ходатайство, поскольку сама процедура обмена предусматривает, чтобы человек не удерживался под стражей, или под залогом, или под домашним арестом - только личное обязательство. Прокурор принял это определение. Насколько понимаю, он поехал в Мариупольский СИЗО, и сегодня или завтра Бутрименко заберут сотрудники Службы безопасности. То есть, он не поедет сам домой - будет направлен работниками СБУ к месту сбора всех и будет ждать, когда будет старт на обмен", - сообщила адвокат потерпевших Елена Яркина.

Сейчас дело против Бутрименко не закрыто: он остается в статусе обвиняемого. Следующее заседание суда по его делу назначено на 15 января.

"Зрады нет, т.е. зрада относительная. Бутрименко готовят на обмен. Просто сейчас в различных судах страны продолжаются срочные судебные заседания, изменяются меры пресечения, поспешно выносятся приговоры, из колоний вывозят уже осужденных в связи с конфликтом граждан Украины и РФ", - комментирует Решетилова.