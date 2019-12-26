Боевика, обвиняемого в организации казни 10 украинских военных, освободили из-под стражи
Об этом сообщила координатор "Медийной инициативы за права человека" Елена Решетилова.
"Николая Бутрименко освободили из-под стражи. Того Бутрименко, которого обвиняют в организации расстрела двух групп 3 полка 29 июля 2014 года", - написала Решетилова.
Во время заседания Ореховского районного суда Запорожской области, повторно слушавшего дело Бутрименко после апелляции, по ходатайству прокуратуры подозреваемому также была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
"Это ходатайство было обосновано тем, что участники Трехсторонней контактной группы по обмену пленных, во исполнение Минских соглашений и договоренностей в "нормандском формате" об "обмене всех на всех" достигли договоренности о включении Бутрименко в списки на обмен. И поэтому заявлено такое ходатайство, поскольку сама процедура обмена предусматривает, чтобы человек не удерживался под стражей, или под залогом, или под домашним арестом - только личное обязательство. Прокурор принял это определение. Насколько понимаю, он поехал в Мариупольский СИЗО, и сегодня или завтра Бутрименко заберут сотрудники Службы безопасности. То есть, он не поедет сам домой - будет направлен работниками СБУ к месту сбора всех и будет ждать, когда будет старт на обмен", - сообщила адвокат потерпевших Елена Яркина.
Сейчас дело против Бутрименко не закрыто: он остается в статусе обвиняемого. Следующее заседание суда по его делу назначено на 15 января.
"Зрады нет, т.е. зрада относительная. Бутрименко готовят на обмен. Просто сейчас в различных судах страны продолжаются срочные судебные заседания, изменяются меры пресечения, поспешно выносятся приговоры, из колоний вывозят уже осужденных в связи с конфликтом граждан Украины и РФ", - комментирует Решетилова.
- Ранее стало известно, что бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Сергею Тамтуре, обвиняемому в расстрелах во время Революции Достоинства, изменили круглосуточный домашний арест только на ночной арест с 22:00 до 6:00.
- СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года, во время обмена пленными.
- Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о возможном обмене бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
- Прокурор по делу расстрелов на Майдане Алексей Донской отрицал, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев.
- 26 декабря "Адвокатская совещательный группа" прокомментировала возможную подготовку обвиняемых в расстреле протестующих на улице Институтской 20.02.2014 года, к обменау пленных
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж