2019-й стал для Роналду самым провальным за последние 10 лет
26 декабря, 2019, 15:27
В 2019 году нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 39 голов, это наименьший показатель португальца за последние 10 лет
Об этом сообщает Marca.
Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог продемонстрировать свою привычную результативность в 2019 году. Португальцу удалось отличиться лишь 39 раз, что является наименьшим показателем за последние десять лет.
После 69 забитых голов в 2013-м показатель португальца уменьшается с каждым годом. В 2014-м Роналду забил 61 гол, в 2015 - 57, в 2016 - 55, в 2017 - 53, в 2018 - 49.
- 23 декабря стало известно, что поражение в Суперкубке Италии от римского "Лацио" стало для нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду первым в финале, начиная с 2013 года.
- 18 декабря нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против "Сампдории" забил чудо-гол головой и сравнил себя с культовым баскетболистом Майклом Джорданом.
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