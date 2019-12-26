2019-й стал для Роналду самым провальным за последние 10 лет

26 декабря, 2019, 15:27

В 2019 году нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 39 голов, это наименьший показатель португальца за последние 10 лет

Об этом сообщает Marca.

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду не смог продемонстрировать свою привычную результативность в 2019 году. Португальцу удалось отличиться лишь 39 раз, что является наименьшим показателем за последние десять лет.

После 69 забитых голов в 2013-м показатель португальца уменьшается с каждым годом. В 2014-м Роналду забил 61 гол, в 2015 - 57, в 2016 - 55, в 2017 - 53, в 2018 - 49.