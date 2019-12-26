18 кг "подкрашенной" икры: пограничники задержали молдаванина при въезде в Украину
26 декабря, 2019, 21:50
В пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине пограничники обнаружили у гражданина Молдовы контрабандную красную икру
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Во время осмотра на въезд в Украину грузового автомобиля МАН погранично-таможенная смотровая группа обратила внимание на пластиковое ведро с краской, которое находилось в боксе для инструментов. Открыв его - работники пункта пропуска обнаружили залитый краской пакет с 18 килограммами красной икры", - говорится в сообщении.
Владельцем деликатесной контрабанды признал себя водитель автомобиля, 56-летний гражданин Молдовы.
За нарушение таможенных правил иностранец привлечен к административной ответственности, икра изъята.
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