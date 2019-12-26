18 кг "подкрашенной" икры: пограничники задержали молдаванина при въезде в Украину

26 декабря, 2019, 21:50

В пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине пограничники обнаружили у гражданина Молдовы контрабандную красную икру

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время осмотра на въезд в Украину грузового автомобиля МАН погранично-таможенная смотровая группа обратила внимание на пластиковое ведро с краской, которое находилось в боксе для инструментов. Открыв его - работники пункта пропуска обнаружили залитый краской пакет с 18 килограммами красной икры", - говорится в сообщении.

Владельцем деликатесной контрабанды признал себя водитель автомобиля, 56-летний гражданин Молдовы.

За нарушение таможенных правил иностранец привлечен к административной ответственности, икра изъята.