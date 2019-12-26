 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество18 кг "подкрашенной" икры: пограничники задержали молдаванина при въезде в Украину

18 кг "подкрашенной" икры: пограничники задержали молдаванина при въезде в Украину


фото: ДПСУ
В пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине пограничники обнаружили у гражданина Молдовы контрабандную красную икру

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время осмотра на въезд в Украину грузового автомобиля МАН погранично-таможенная смотровая группа обратила внимание на пластиковое ведро с краской, которое находилось в боксе для инструментов. Открыв его - работники пункта пропуска обнаружили залитый краской пакет с 18 килограммами красной икры", - говорится в сообщении.

Владельцем деликатесной контрабанды признал себя водитель автомобиля, 56-летний гражданин Молдовы.

За нарушение таможенных правил иностранец привлечен к административной ответственности, икра изъята.

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

26 декабря, 2019 четверг

25 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать