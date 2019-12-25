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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон о запрете покупать электроэнергию в России

Зеленский подписал закон о запрете покупать электроэнергию в России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 330-их о внесении изменений в закон Украины "О рынке электрической энергии"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Закон устанавливает запрет на продажу и / или поставке электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутришньодобовому рынке)", - говорится в сообщении.

В то же время правительство получает право отменять этот запрет на определенный срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

"Целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке; урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, что  является необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период", - отмечают в ОПУ.

Закон в частности предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вправе после консультаций с Антимонопольным комитетом Украины устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием .

Также НКРЭКУ получает право временно - до 1 апреля 2020 - устанавливать производителям, которые комбинированно производят электрическую и тепловую энергию на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением правительства о возложении специальных обязанностей).

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