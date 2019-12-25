В России юрист потребовал от МВД открыть против Путина дело о руководстве преступной группировкой

25 декабря, 2019, 15:48

Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов обратился в МВД РФ с требованием возбудить дело против президента России Владимира Путина по статье "Занятие высшей должности в преступной иерархии"

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии" .

Томилов заявляет, что Путин является "главой преступного синдиката, состоящего из министров, руководителей спецслужб, а также других лиц, занимающих руководящие должности в стране".

По словам правозащитника, он подал заявление не для того, чтобы привлечь Путина к ответственности - понятно, что президент пользуется неприкосновенностью. Томилов интересно, как на заявление ответит МВД.

В заявлении Томилов также просит МВД проверить законность пребывания Путина на посту президента более двух сроков подряд.

Статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в российском Уголовном кодексе в апреле 2019 по инициативе Владимира Путина. Санкция по этой статье предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Никита Томилов известный по работе в Межрегиональном центре прав человека в Екатеринбурге - он защищал задержанных на акциях протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Екатеринбургского театра драмы.