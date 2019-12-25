 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ России юрист потребовал от МВД открыть против Путина дело о руководстве преступной группировкой

В России юрист потребовал от МВД открыть против Путина дело о руководстве преступной группировкой

Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов обратился в МВД РФ с требованием возбудить дело против президента России Владимира Путина по статье "Занятие высшей должности в преступной иерархии"

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии" .

Томилов заявляет, что Путин является "главой преступного синдиката, состоящего из министров, руководителей спецслужб, а также других лиц, занимающих руководящие должности в стране".

По словам правозащитника, он подал заявление не для того, чтобы привлечь Путина к ответственности - понятно, что президент пользуется неприкосновенностью. Томилов интересно, как на заявление ответит МВД.

В заявлении Томилов также просит МВД проверить законность пребывания Путина на посту президента более двух сроков подряд.

Статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в российском Уголовном кодексе в апреле 2019 по инициативе Владимира Путина. Санкция по этой статье предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Никита Томилов известный по работе в Межрегиональном центре прав человека в Екатеринбурге - он защищал задержанных на акциях протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Екатеринбургского театра драмы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2019 среда

24 декабря, 2019 вторник

больше новостей

25 декабря, 2019 среда

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать