В России юрист потребовал от МВД открыть против Путина дело о руководстве преступной группировкой
Об этом сообщает проект "Крым.Реалии" .
Томилов заявляет, что Путин является "главой преступного синдиката, состоящего из министров, руководителей спецслужб, а также других лиц, занимающих руководящие должности в стране".
По словам правозащитника, он подал заявление не для того, чтобы привлечь Путина к ответственности - понятно, что президент пользуется неприкосновенностью. Томилов интересно, как на заявление ответит МВД.
В заявлении Томилов также просит МВД проверить законность пребывания Путина на посту президента более двух сроков подряд.
Статья "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в российском Уголовном кодексе в апреле 2019 по инициативе Владимира Путина. Санкция по этой статье предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
Никита Томилов известный по работе в Межрегиональном центре прав человека в Екатеринбурге - он защищал задержанных на акциях протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Екатеринбургского театра драмы.
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