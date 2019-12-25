В России разбился вертолет, есть пострадавшие

25 декабря, 2019, 09:12

В результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае пострадали три человека

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным спасателей, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Байкит. На борту вертолета авиакомпании "КрасАвиа" находилось 29 человек.

Во время посадки вертолет перевернулся на бок.