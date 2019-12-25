В России разбился вертолет, есть пострадавшие
25 декабря, 2019, 09:12
В результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае пострадали три человека
Об этом сообщают российские СМИ.
По данным спасателей, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Байкит. На борту вертолета авиакомпании "КрасАвиа" находилось 29 человек.
Во время посадки вертолет перевернулся на бок.
- Напомним, что 24 декабря в Хабаровском крае разбился истребитель пятого поколения Су-57.
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