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Espreso.tvМирВ России разбился вертолет, есть пострадавшие

В России разбился вертолет, есть пострадавшие

В результате аварийной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае пострадали три человека

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным спасателей, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе поселка Байкит. На борту вертолета авиакомпании "КрасАвиа" находилось 29 человек.

Во время посадки вертолет перевернулся на бок.

  • Напомним, что 24 декабря в Хабаровском крае разбился истребитель пятого поколения Су-57.
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