В РФ заявили о готовности построить судно-трубоукладчик для завершения "Северного потока-2"

25 декабря, 2019, 18:58

Российская Объединенная судостроительная корпорация заявляет, что готова спроектировать и построить судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода "Северный поток-2"

Об этом заявил президент корпорации Алексей Рахманов, передает "Радио Свобода" .

По словам Рахманова, Объединенной строительной корпорации понадобится около 2 лет для проектирования российского трубоукладчика и еще около 4 лет - на строительство этого судна.

Президент российской корпорации также отметил, что за двумя ветвями "Северного потока-2" осталось заключить 160 км труб.

Напомним, ранее швейцарская компания Allseas приостановила укладку трубопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.

Глава российской судостроительной корпорации заявил, что РФ не в состоянии достроить "Северный поток-2" собственными силами.