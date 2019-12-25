 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ РФ заявили о готовности построить судно-трубоукладчик для завершения "Северного потока-2"

В РФ заявили о готовности построить судно-трубоукладчик для завершения "Северного потока-2"


фото: www.5.ua
Российская Объединенная судостроительная корпорация заявляет, что готова спроектировать и построить судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода "Северный поток-2"

Об этом заявил президент корпорации Алексей Рахманов, передает "Радио Свобода" .

По словам Рахманова, Объединенной строительной корпорации понадобится около 2 лет для проектирования российского трубоукладчика и еще около 4 лет - на строительство этого судна.

Президент российской корпорации также отметил, что за двумя ветвями "Северного потока-2" осталось заключить 160 км труб.

Напомним, ранее швейцарская компания Allseas приостановила укладку трубопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.

Глава российской судостроительной корпорации заявил, что РФ не в состоянии достроить "Северный поток-2" собственными силами.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2019 среда

больше новостей

25 декабря, 2019 среда

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать