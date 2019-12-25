В РФ заявили о готовности построить судно-трубоукладчик для завершения "Северного потока-2"
25 декабря, 2019, 18:58
Российская Объединенная судостроительная корпорация заявляет, что готова спроектировать и построить судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода "Северный поток-2"
Об этом заявил президент корпорации Алексей Рахманов, передает "Радио Свобода" .
По словам Рахманова, Объединенной строительной корпорации понадобится около 2 лет для проектирования российского трубоукладчика и еще около 4 лет - на строительство этого судна.
Президент российской корпорации также отметил, что за двумя ветвями "Северного потока-2" осталось заключить 160 км труб.
Напомним, ранее швейцарская компания Allseas приостановила укладку трубопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.
Глава российской судостроительной корпорации заявил, что РФ не в состоянии достроить "Северный поток-2" собственными силами.
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