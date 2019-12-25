В РФ фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Мустафаева удалили из зала суда

25 декабря, 2019, 20:29

Суд российского Ростова-на-Дону удалил из заседания фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир", координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева

Об этом сообщает проект "Крым.Реалии" .

"Сегодня Сервер Мустафаев продолжил допрос свидетеля Артыкбаева (сотрудника ФСБ России), который постоянно отвечал на его вопросы, что "не помнит", или "не знает". То есть, Артыкбаева перестал отвечать на вопросы. У него было только два варианта ответов. И постоянно вопрос Сервера снимал судья Зубаиров", - рассказал адвокат Айдер Азаматов.

По словам адвоката, Мустафаев выражал возмущение и сказал судье: "Такое впечатление, что мозг этого свидетеля пересадили вам".

В результате суд посоветовался и решил удалить Сервера Мустафаева на одно судебное заседание. Свое решение суд аргументировал тем, что Мустафаев якобы проявил "неуважение к суду".

Таким образом, в следующем судебном заседании Мустафаев участвовать не будет. При этом Мустафаев не закончил допрос свидетеля - у него осталось еще около 60 вопросов. Он успел поставить около 15.

В октябре 2017 года российские силовики задержали 6 жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилов. Обвинения против них привлекли к бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир".

15 ноября 2019 года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать по существу второе Бахчисарайское "дело Хизб ут-Тахрир".