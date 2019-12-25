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Espreso.tvОбществоВ Киеве мужчина устроил покушение из-за украденного мангала

В Киеве мужчина устроил покушение из-за украденного мангала

В дежурную часть Днепровского райуправления милиции в Киеве поступило сообщение о том, что на улице Тычины на Березняках слышны выстрелы и ранен мужчина

 

По указанному адресу выехали следственно-оперативные группы, врачи и кинологи, информирует пресс служба Нацполиции.

Как рассказал начальник Днепровского управления Александр Кузьмин, правоохранители осмотрели место происшествия и пообщались со свидетелями и очевидцами, а также опросили потерпевшего.

По словам мужчины, утром между ним и отцом знакомого возник конфликт из-за того, что тот якобы похитил мангал с территории его предприятия. Поэтому сын решил ему отомстить, дождался возле дома, несколько раз выстрелил в него, а затем скрылся.

Бригада врачей скорой помощи госпитализировала 42-летнего пострадавшего с огнестрельным ранением груди. В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска установили местонахождение стрелка и задержали его. Им оказался местный житель, 1984 года рождения.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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