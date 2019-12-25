В Харькове неизвестные взорвали банкомат
25 декабря, 2019, 13:29
В Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат, сумма похищенных средств устанавливается
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Событие произошло 25 декабря около 3:28 на улице Академика Волкова в Киевском районе города.
Сумма похищенных средств устанавливается, пострадавших нет.
Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома. В ходе проведения осмотра полицейские установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-