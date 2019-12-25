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Espreso.tvОбществоВ Харькове неизвестные взорвали банкомат

В Харькове неизвестные взорвали банкомат

В Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат, сумма похищенных средств устанавливается

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Событие произошло 25 декабря около 3:28 на улице Академика Волкова в Киевском районе города.

Сумма похищенных средств устанавливается, пострадавших нет.

Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома. В ходе проведения осмотра полицейские установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства.

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