В Канаде произошел шестое за двое суток землетрясение

25 декабря, 2019, 09:33

Западное побережье Канады претерпело шестое за двое суток землетрясение

Об этом сообщает Natural Resourses Canada .

Отмечается, что последний подземный толчок у острова Ванкувер в провинции Британская Колумбия достиг силы в 6,2 балла.

Его эпицентр находился в 188 км к западу от города Порт Харди. Информации о жертвах пока не поступало.