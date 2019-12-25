В Канаде произошел шестое за двое суток землетрясение
25 декабря, 2019, 09:33
Западное побережье Канады претерпело шестое за двое суток землетрясение
Об этом сообщает Natural Resourses Canada .
Отмечается, что последний подземный толчок у острова Ванкувер в провинции Британская Колумбия достиг силы в 6,2 балла.
Его эпицентр находился в 188 км к западу от города Порт Харди. Информации о жертвах пока не поступало.
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