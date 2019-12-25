В 2019 году в зоне ООС из-за боевых действий погибли по меньшей мере 18 мирных жителей, - ОБСЕ

25 декабря, 2019, 18:18

С начала 2019 года в результате боевых действий в зоне проведения операции объединенных сил погибли по меньшей мере 18 гражданских по обе стороны фронта, более 120 получили ранения

Об этом сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в ответ на запрос BBC News Украина .

"С начала 2019 года Специальная мониторинговая миссия подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых", - говорится в сообщении.

При этом ОБСЕ, очевидно, не учитывает убийство жителя прифронтовой Марьинки, которого 18 декабря застрелил российский снайпер "ДНР", - наблюдатели еще проверяют этот случай.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в текущем году почти 300 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня.

В ОБСЕ также отметили, что в этом году гражданских на Донбассе погибло меньше, чем в предыдущем году - в 2018 году наблюдатели зафиксировали 43 погибших и 179 раненых в результате боевых действий мирных жителей.