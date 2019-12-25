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Espreso.tvОбществоУкраинскую САУ "Богдана" натовского калибра испытали на полигоне

Украинскую САУ "Богдана" натовского калибра испытали на полигоне

Во вторник, 24 декабря, на полигоне в Днепропетровской области провели испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана", созданной под 155-мм снаряды по стандартам НАТО

Об этом сообщает в Facebook конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника".

"На коротком видео так называемый гидровыстрел, который позволяет проверить все системы оружия. Далее по программе испытаний стрельба инертными снарядами, затем - боевыми", - говорится в сообщении.

САУ "Богдана" - первая украинская система вооружения стандарта НАТО. Это совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

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