Украинскую САУ "Богдана" натовского калибра испытали на полигоне
25 декабря, 2019, 21:24
Во вторник, 24 декабря, на полигоне в Днепропетровской области провели испытания самоходной артиллерийской установки "Богдана", созданной под 155-мм снаряды по стандартам НАТО
Об этом сообщает в Facebook конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника".
"На коротком видео так называемый гидровыстрел, который позволяет проверить все системы оружия. Далее по программе испытаний стрельба инертными снарядами, затем - боевыми", - говорится в сообщении.
САУ "Богдана" - первая украинская система вооружения стандарта НАТО. Это совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".
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