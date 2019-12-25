Священники из Винницкой области провели молитву на передовой в зоне ООС
25 декабря, 2019, 10:11
Накануне рождественских праздников район ООС посетили священнослужители из Винницкой области
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Как сообщается, накануне новогодних и рождественских праздников в район проведения операции Объединенных сил посетили священнослужители из Винницкой области.
Священники привезли гуманитарную помощь для воинов и провели богослужение с военнослужащими на передовой.
- Напомним, что 25 декабря весь католический мир, а также большинство протестантов и православных церквей празднуют Рождество Христово .
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