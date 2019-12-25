Священники из Винницкой области провели молитву на передовой в зоне ООС

25 декабря, 2019, 10:11

Накануне рождественских праздников район ООС посетили священнослужители из Винницкой области

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Как сообщается, накануне новогодних и рождественских праздников в район проведения операции Объединенных сил посетили священнослужители из Винницкой области.

Священники привезли гуманитарную помощь для воинов и провели богослужение с военнослужащими на передовой.