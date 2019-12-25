 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила своих чиновников на вымогательстве взяток у бизнеса при проведении тендеров

СБУ разоблачила своих чиновников на вымогательстве взяток у бизнеса при проведении тендеров

Управление внутренней безопасности СБУ разоблачило двух руководителей территориальных подразделений СБУ на вымогательстве денег у бизнес-структур при проведении публичных закупок

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

Организаторами схемы оказались один из заместителей начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и руководитель отдела Управления СБУ в Запорожской области.

Злоумышленники по предварительному сговору с должностными лицами госпредприятия на Донетчине требовали средства у коммерсантов за обеспечение победы в тендерах. Для этого во время проверок процедуры госзакупок спецслужбисты искусственно создавали условия для подтверждения или отклонения кандидатур реальных претендентов.

Взятка за обеспечение заключения контракта составляла 15% от суммы договора. Внутренняя безопасность СБУ задокументировала получения $ 8,5 тыс. неправомерной выгоды. Во время получения второй части взятки в размере 540 тыс. грн правоохранители задержали злоумышленников.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2019 среда

больше новостей

25 декабря, 2019 среда

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать