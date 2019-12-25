СБУ разоблачила своих чиновников на вымогательстве взяток у бизнеса при проведении тендеров
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.
Организаторами схемы оказались один из заместителей начальника управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и руководитель отдела Управления СБУ в Запорожской области.
Злоумышленники по предварительному сговору с должностными лицами госпредприятия на Донетчине требовали средства у коммерсантов за обеспечение победы в тендерах. Для этого во время проверок процедуры госзакупок спецслужбисты искусственно создавали условия для подтверждения или отклонения кандидатур реальных претендентов.
Взятка за обеспечение заключения контракта составляла 15% от суммы договора. Внутренняя безопасность СБУ задокументировала получения $ 8,5 тыс. неправомерной выгоды. Во время получения второй части взятки в размере 540 тыс. грн правоохранители задержали злоумышленников.
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