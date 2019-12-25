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Espreso.tvОбществоРЖД в Крым: прокуратура АРК возбудила дело из-за прибытия поезда на полуостров

РЖД в Крым: прокуратура АРК возбудила дело из-за прибытия поезда на полуостров

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины поездом компании "Гранд-Экспресс", который прибыл из российского Санкт-Петербурга в оккупированный Россией Крым

Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба АР Крым.

"Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией "Гранд-Экспресс", организовавшей перевозки пассажирским поездом Санкт-Петербург-Симферополь", - говорится в сообщении.

Производство открыто по ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления.

"В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка незаконным действиям должностных лиц компании перевозчика, а также незаконному запуску железнодорожного сообщения между РФ и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права ", - отметили в прокуратуре.

Российский поезд проехал по мосту через Керченский пролив около 2:00 среды, 25 декабря. В 9:25 по крымскому времени поезд прибыл в оккупированный Севастополь.

  • Напомним, 23 декабря Россия запустила железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив. Открывать железную дорогу приехал лично президент РФ Владимир Путин.
  • Из-за визита Путина Россия перекрыла для судов Керченский пролив.
  • Представительство Зеленского в Крыму отреагировало на открытие Путиным железнодорожного движения по Керченскому мосту.
  • В Евросоюзе осудили открытие Россией железнодорожного сообщения в оккупированный Крыму.
  • Генсек ООН Антониу Гутерриш отреагировал на запуск Россией железнодорожного сообщения в Крым, отметив, что РФ соблюдать резолюции о территориальной целостности Украины.
  • Оккупанты анонсировали начало грузовых перевозок по железной дороге на оккупированный полуостров в июле 2020 года.
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