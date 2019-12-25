Рождество на Донбассе: оккупанты ранили двух украинских военных

25 декабря, 2019, 08:07

24 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник совершил по защитникам Березовой, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Восем обстрелов позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

24 декабря в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям неподалеку Крымского. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.