Российский юрист просит МВД РФ возбудить уголовное дело против Путина

25 декабря, 2019, 12:25

В России юрист Никита Томилов с Екатеринбурга попросил Министерство внутренних дел возбудить уголовное дело против президента Владимира Путина по статье УК о криминальных авторитетах

Об этом сообщает российское издание "МБХ медиа".

Путин, по его мнению, является "главой преступного синдиката, состоящего из министров, руководителей спецслужб, а также других лиц, занимающих руководящие должности в стране", и тем нарушает статью 210.1 Уголовного кодекса России "Занимание высокого положения в преступной иерархии". Статью ввели в апреле этого года по инициативе самого Путина.

По словам правозащитника, жалоба направлена не для того, чтобы привлечь Путина к уголовной ответственности.

"Мне интересен ответ МВД по этому вопросу. Мы все понимаем, что президент пользуется полной неприкосновенностью. Мне интересно, как они будут отвечать ", - пояснил юрист.