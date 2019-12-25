Российский юрист просит МВД РФ возбудить уголовное дело против Путина
25 декабря, 2019, 12:25
В России юрист Никита Томилов с Екатеринбурга попросил Министерство внутренних дел возбудить уголовное дело против президента Владимира Путина по статье УК о криминальных авторитетах
Об этом сообщает российское издание "МБХ медиа".
Путин, по его мнению, является "главой преступного синдиката, состоящего из министров, руководителей спецслужб, а также других лиц, занимающих руководящие должности в стране", и тем нарушает статью 210.1 Уголовного кодекса России "Занимание высокого положения в преступной иерархии". Статью ввели в апреле этого года по инициативе самого Путина.
По словам правозащитника, жалоба направлена не для того, чтобы привлечь Путина к уголовной ответственности.
"Мне интересен ответ МВД по этому вопросу. Мы все понимаем, что президент пользуется полной неприкосновенностью. Мне интересно, как они будут отвечать ", - пояснил юрист.
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