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Espreso.tvОбщество"Убийц детей не меняем": в Харькове состоялся протест против выдачи РФ обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

"Убийц детей не меняем": в Харькове состоялся протест против выдачи РФ обвиняемых в теракте возле Дворца спорта


фото: www.radiosvoboda.org
В среду, 25 декабря, в Харькове состоялась акция протеста против выдачи России обвиняемых в теракте 22 февраля 2015 года Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова в обмен на заложников и пленных

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Их вина полностью доказана следствием, и если сейчас мы отдадим террористов России, это создаст опасный прецедент, который означает, что любой может приехать, устроить теракт, а затем его обменяют и он останется безнаказанным", - заявил активист Валентин Бистриченко.

"Радио Свобода" со ссылкой на собственные источники отмечает, что все трое обвиняемых в теракте в настоящее время есть в списках для обмена, который, согласно договоренностям Трехсторонней контактной группы в Минске, должен состояться до конца текущего года.

Накануне адвокаты обвиняемых заявили изданию, что о внесении их подзащитных в списки обмена с российской стороной им точно не известно, однако они рассчитывают на такое развитие событий.

Напомним, 22 февраля 2015 года у Дворца спорта в Харькове во время торжественного шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства прогремел взрыв, в результате которого погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний школьник Даниил Дидык. Еще 9 человек получили ранения.

26 февраля 2015 года сотрудники СБУ по подозрению в совершении теракта задержали трех жителей Харьковщины - Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Всем трем объявили подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

22 апреля 2015 года обвинительный акт доставили во Фрунзенский районный суд Харькова. Обвиняемые своей вины не признали.

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