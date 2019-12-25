"Слуга народа" Устенко заявил, что Россия напала на Украину из-за языкового закона
Видео разговора с Устенко народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал в социальных сетях.
"Вчера в эфире телеканала НАШ Устенко сначала говорил, что какая же плохая прошлая власть, потому что она отказалась покупать газ в России напрямую. А потом сказал, что из-за действий Украины Россия начала войну ", - написал Гончаренко.
Во время спора с Гончаренко Устенко вспомнил события, которые произошли во время Революции Достоинства.
"В 2014 году был принят закон о языке. После этого спровоцировались все эти действия в Крыму. После этого Российская Федерация вошла в Крым ", - сказал Устенко.
Устенко был избран в ВР по списку Слуги народа (номер 86). На момент избрание он работал председателем инвестиционного направления в ООО "Агродженерейшн". Ему 25 лет.
Устенко является председателем подкомитета по вопросам рентных платежей, экологического налога и налогообложения АПК комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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