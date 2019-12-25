Пожар в Одессе: жители города простились с 16-летним Трофимчуком

25 декабря, 2019, 14:12

25 декабря в Одессе простились с 16-летним Кириллом Трофимчуком, который погиб 4 декабря во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Прощание со студентом прошло в центре города - верхнем храме Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора, сообщает УНИАН .

На траурную церемонию пришло много людей - родственники, друзья, студенты, а также граждане, которые не знали лично этого мальчика, которые принимали участие в судьбе пострадавших. Во время пожара Трофимчук был на 5-м этаже 6-этажного здания на улице Троицкой, где было занятие по высшей математике.

По словам матери погибшего, сын успел позвонить ей и попрощаться, сказав, что задыхается от дыма. Кирилл - второй ребенок, которого семья Трофимчук потеряла за последнее время - его родной старший брат Илья умер от онкологической болезни, также в 16-летнем возрасте.