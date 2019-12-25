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Espreso.tvОбществоПожар в Одессе: жители города простились с 16-летним Трофимчуком

Пожар в Одессе: жители города простились с 16-летним Трофимчуком

25 декабря в Одессе простились с 16-летним Кириллом Трофимчуком, который погиб 4 декабря во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса

Прощание со студентом прошло в центре города - верхнем храме Одесского кафедрального Спасо-Преображенского собора, сообщает УНИАН .

На траурную церемонию пришло много людей - родственники, друзья, студенты, а также граждане, которые не знали лично этого мальчика, которые принимали участие в судьбе пострадавших. Во время пожара Трофимчук был на 5-м этаже 6-этажного здания на улице Троицкой, где было занятие по высшей математике.

По словам матери погибшего, сын успел позвонить ей и попрощаться, сказав, что задыхается от дыма. Кирилл - второй ребенок, которого семья Трофимчук потеряла за последнее время - его родной старший брат Илья умер от онкологической болезни,  также в 16-летнем возрасте.

  • Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
  • Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
  • В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура .
  • Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
  • 12 декабря количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек .
  • 14 декабря спасатели завершили работы по разбору завалов здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате пожара в котором погибли 16 человек.
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