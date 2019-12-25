Папа Франциск в рождественском послании упомянул Украину, "которая хочет мира"
25 декабря, 2019, 14:57
Желая в день Рождества Божьего света для народов мира, Папа Римский Франциск cказав, что Украина стремится к миру
Об этом сообщает Vatican News .
"Пусть Искупитель мира будет светом дорогой Украины, которая стремится к конкретным решениям в пользу прочного мира", - такие пожелания прозвучали из уст главы католической церкви.
В полдень 25 декабря Папа Римский появился в лоджии базилики Святого Петра, чтобы обратиться ко всему миру с рождественским посланием.
Ведущей мыслью нынешних размышлений и пожеланий Папы Франциска стали слова пророка Исаии: "Народ, который во тьме ходит, узрел свет великий».
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