Оккупанты запустили движение поездов через "Керченский мост"
Об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что поезд №7 / 8 выехал из Московского вокзала в Санкт-Петербурге 23 декабря и прибыл в Севастополь 25 декабря в 8:25 (по киевскому времени).
В сопровождении военного оркестра Черноморского флота России поезд встречали представители российской власти.
По железнодорожному мосту через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд общей вместимостью 882 пассажира.
МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным открытием движения железнодорожной частью "Керченского моста".
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж