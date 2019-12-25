Оккупанты запустили движение поездов через "Керченский мост"

25 декабря, 2019, 10:30

По так называемому Крымскому мосту прошел первый пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Севастополь

Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что поезд №7 / 8 выехал из Московского вокзала в Санкт-Петербурге 23 декабря и прибыл в Севастополь 25 декабря в 8:25 (по киевскому времени).

В сопровождении военного оркестра Черноморского флота России поезд встречали представители российской власти.

По железнодорожному мосту через Керченский пролив в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию будут ходить 11 пар поездов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Между Москвой и Симферополем будет курсировать двухэтажный поезд общей вместимостью 882 пассажира.

МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным открытием движения железнодорожной частью "Керченского моста".