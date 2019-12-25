Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов, гранатометов и пулеметов

25 декабря, 2019, 18:32

В среду, 25 декабря, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 8 раз обстреляли украинские позиции в зоне проведения операции объединенных сил, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли Объединенные силы вблизи Красногоровки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским - из миномета калибра 120 мм, выпустив 7 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли рядом с Крымским из стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибров 120 мм и 82 мм, выпустив по 17 мин каждого калибра, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В течение дня потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.