Оккупанты обстреляли Объединенные силы из запрещенных минометов, гранатометов и пулеметов
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли Объединенные силы вблизи Красногоровки из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Невельским - из миномета калибра 120 мм, выпустив 7 мин.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли рядом с Крымским из стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Луганское - из минометов калибров 120 мм и 82 мм, выпустив по 17 мин каждого калибра, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В течение дня потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.
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