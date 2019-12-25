На Рождество спасли американца, который заблудился при подъеме на Говерлу

25 декабря, 2019, 11:48

Украинские спасатели помогли гражданину США, который заблудился при подъеме на Говерлу

Об этом сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел во вторник, 24 декабря. Около 12:30 в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям позвонил турист из США, который рассказал, что утром вышел из спортивной базы "Заросляк" на Говерлу, но заблудился.

Спасатели поддерживали с мужем мобильная связь и отправились на поиски. Помогло то, что он рассказал, что поднимался промаркирован "зеленым маршрутом", а также вовремя обратился за помощью - до наступления сумерек.

Ему на помощь отправились шестеро Ворохтянский спасателей в технике.

"В 15:15 спасатели нашли иностранного туриста в удовлетворительном состоянии и сопроводили его с горы Говерла", - сообщают в ГСЧС.

Судя по фото, человек поднимался без зимней экипировки.