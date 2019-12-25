На Рождество спасли американца, который заблудился при подъеме на Говерлу
Об этом сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.
Инцидент произошел во вторник, 24 декабря. Около 12:30 в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям позвонил турист из США, который рассказал, что утром вышел из спортивной базы "Заросляк" на Говерлу, но заблудился.
Спасатели поддерживали с мужем мобильная связь и отправились на поиски. Помогло то, что он рассказал, что поднимался промаркирован "зеленым маршрутом", а также вовремя обратился за помощью - до наступления сумерек.
Ему на помощь отправились шестеро Ворохтянский спасателей в технике.
"В 15:15 спасатели нашли иностранного туриста в удовлетворительном состоянии и сопроводили его с горы Говерла", - сообщают в ГСЧС.
Судя по фото, человек поднимался без зимней экипировки.
- Черногорский поисково-спасательный пост, который расположен в нескольких километрах от Говерлы на вершине Поп Иван, сообщает, что сейчас на позвоночнике снежно - 6 ° С, видимость ограничена.
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