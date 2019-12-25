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Espreso.tvОбществоНа Рождество спасли американца, который заблудился при подъеме на Говерлу

На Рождество спасли американца, который заблудился при подъеме на Говерлу

Украинские спасатели помогли гражданину США, который заблудился при подъеме на Говерлу

Об этом сообщает управление ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел во вторник, 24 декабря. Около 12:30 в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям позвонил турист из США, который рассказал, что утром вышел из спортивной базы "Заросляк" на Говерлу, но заблудился.

Спасатели поддерживали с мужем мобильная связь и отправились на поиски. Помогло то, что он рассказал, что поднимался промаркирован "зеленым маршрутом", а также вовремя обратился за помощью - до наступления сумерек.

Ему на помощь отправились шестеро Ворохтянский спасателей в технике.

"В 15:15 спасатели нашли иностранного туриста в удовлетворительном состоянии и сопроводили его с горы Говерла", - сообщают в ГСЧС.

Судя по фото, человек поднимался без зимней экипировки.

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  • Черногорский поисково-спасательный пост, который расположен в нескольких километрах от Говерлы на вершине Поп Иван, сообщает, что сейчас на позвоночнике снежно - 6 ° С, видимость ограничена.
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