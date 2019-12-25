На Полтавщине прогремел взрыв в жилом доме: есть погибшая и пострадавший

25 декабря, 2019, 17:19

Во вторник, 24 декабря, в селе Малая Перещепина Новосанжарского района Полтавской области прогремел взрыв в частном жилом доме

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Взрыв с последующим горением прогремел в одноэтажном жилом доме на ул. Пролетарской.

Взрывом и огнем жилой дом был уничтожен. Пожарные спасли хозяина дома 1956 года - его с ожогами госпитализировали в Новосанжарскую центральную районную больницу.

Кроме того, спасатели достали из-под завалов тело гражданки 1978 года рождения.

Причины взрыва устанавливаются.