На Полтавщине прогремел взрыв в жилом доме: есть погибшая и пострадавший
25 декабря, 2019, 17:19
Во вторник, 24 декабря, в селе Малая Перещепина Новосанжарского района Полтавской области прогремел взрыв в частном жилом доме
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Взрыв с последующим горением прогремел в одноэтажном жилом доме на ул. Пролетарской.
Взрывом и огнем жилой дом был уничтожен. Пожарные спасли хозяина дома 1956 года - его с ожогами госпитализировали в Новосанжарскую центральную районную больницу.
Кроме того, спасатели достали из-под завалов тело гражданки 1978 года рождения.
Причины взрыва устанавливаются.
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