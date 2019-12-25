Китай испытал баллистическую ракету, способную ударить по любой цели в США - The Washington Post

25 декабря, 2019, 21:41

Стратегическая субмарина ВМС КНР провела испытательные стрельбы баллистической ракеты JL-3, способной поразить ядерным зарядом любой объект на территории США

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

"Китайские военные на этой неделе провели испытания новой ракеты с запуском с подводной лодки, способной нести ядерную боеголовку и поражать цели на всей территории США", - сообщили собеседники.

По данным издания, запуск ракеты состоялся 22 декабря в Бохайском заливе у берегов северного Китая. Ракета была направлена в западном направлении. За полетом наблюдал американский спутник.