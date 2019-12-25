Этот день в истории: 40 лет назад СССР ввел войска в Афганистан
25 декабря, 2019, 13:09
Министр обороны СССР Дмитрий Устинов 24 декабря 1979 года издал директиву, после которой Советский Союз начал вторжение в Афганистан
Советским войскам приказали поддержать правительственные вооруженные силы в их борьбе с повстанцами-моджахедами.
"Принято решение о введении некоторых контингентов советских войск, дислоцированных в южных районах нашей страны, на территорию Демократической Республики Афганистан с целью оказания помощи кругу афганскому народу, а также создание благоприятных условий для предупреждения возможных антиафганських акций со стороны соседних государств", - говорилось в директиве .
Утром 25 декабря границу Афганистана перешли первые советские пехотные и десантно-штурмовые части.
- По официальным данным, СССР потерял в этой войне 15 тыс. солдат убитыми и 50 тыс. ранеными. В афганской войне участвовали 160 тысяч украинцев. 12 тысяч из них получили ранения и контузии, 3360 - погибли.
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