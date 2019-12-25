Для действующей власти являются врагами ветераны и волонтеры, - Зверобой

Об этом заявила ветеран АТО, волонтер Маруся Зверобий, информирует Прямой .

На вопрос, в чем причина этой неприязни, Зверобой ответила: "Вероятно, задачи, которые пришли выполнять они идут вразрез с задачами, которые поставили себе мы. И если мы поставили себе задачу держать оборону в нашей стране и договариваться со всемирной сообществом для того, чтобы душить нашего врага и вернуть наши территории, то, вероятно, учитывая еще и отвод войск, - это показывает, что просто у нас действительно разные планы ".

Она также напомнила фразу российского президента Владимира Путина о том, что у него с президентом Владимиром Зеленским есть общие враги.