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Espreso.tvОбществоДля действующей власти являются врагами ветераны и волонтеры, - Зверобой

Для действующей власти являются врагами ветераны и волонтеры, - Зверобой

Для действующей украинской власти врагом является ветеранское и волонтерское движение Украины

Об этом заявила ветеран АТО, волонтер Маруся Зверобий, информирует Прямой .

На вопрос, в чем причина этой неприязни, Зверобой ответила: "Вероятно, задачи, которые пришли выполнять они идут вразрез с задачами, которые поставили себе мы. И если мы поставили себе задачу держать оборону в нашей стране и договариваться со всемирной сообществом для того, чтобы душить нашего врага и вернуть наши территории, то, вероятно, учитывая еще и отвод войск, - это показывает, что просто у нас действительно разные планы ".

Она также напомнила фразу российского президента Владимира Путина о том, что у него с президентом Владимиром Зеленским есть общие враги.

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