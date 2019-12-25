Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в районы на юге Донецкой области

25 декабря, 2019, 10:45

Украинская сторона СЦКК сообщила об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей ОБСЕ со стороны вооруженных формирований России

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В ежедневном отчете от 24 декабря СММ ОБСЕ информирует о 6 случаев отказа и 1 случай задержки патрулей миссии.

Представители вооруженных формирований России отказали патрулю миссии в проезде на временно оккупированную территорию у Раздольного, Петровского, Приморского, Безымянного, Новоазовска и Заиченко на юге Донецкой области.

На блокпосту к западу от Верхнеширокивского представители вооруженных формирований задержали патруль миссии на 17 минут.