 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАктивисты начали марафон писем украинским заключенным Кремля

Активисты начали марафон писем украинским заключенным Кремля

Активисты сообщества Save Oleg Sentsov начали зимний марафон по написанию писем для украинских политзаключенных Кремля

Об этом сообщается на Facebook-странице сообщества.

Мы начинаем традиционный зимний марафон писем для заключенных Кремля, чтобы подарить им немного тепла накануне Рождества и Нового года.

"Зимние праздники в неволе будут встречать по меньшей мере 87 граждан Украины за решеткой в России и оккупированного Крыма, и не менее 250 граждан Украины в подвалах оккупированного Донбасса. Среди них правозащитник Эмир-Усеин Куку, координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев, гражданские журналисты Нариман Мемедиминов и Ремзи Бекиров, донецкий журналист Станислав Асеев, авиатор-любитель Валентин Выговский, военнослужащий Сергей Глондар, преподаватель философии Олег Галазюк, пенсионер Виталий Атамчук, владелица зоомагазина Елена Сорокина и многие другие. Для них письма с воли - это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка. Письма напоминают им, что о них не забывают, что за их освобождение борются, что ждут на свободе ", - говорится в сообщении.

Активисты напомнили правила написания писем для прохождения тюременой цензуры:

Чтобы пройти тюремную цензуру в России и оккупированном Крыму, следует придерживаться простых правил:
- писать на русском языке;
- соблюдать политическую нейтральность;
- указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата;
- вложить в конверт чистые листы бумаги, российскую марку (при наличии) и конверт, если вы надеетесь на ответ.

Для написания писем заключенным в ОРДЛО активисты советуют отправлять их в Центр гражданских свобод по адресу 01024 Киев, Бассейная 9-Г, оф. 25.

"По меньшей мере эти письма получат родные пленных, если никакой возможности передать адресатам у нас не будет", - отмечают активисты.

Полные инструкции для написания писем и адреса тюрем можно посмотреть по ссылке http://letmypeoplego.org.ua/uk/support/letter/

Активисты призывают фотографировать письма и публиковать их в соцсетях с хэштегом # ЗимовийМарафон #WinterMarathon #LetMyPeopleGo #PrisonersVoice и приглашать друзей долучитася к инициативе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 декабря, 2019 среда

больше новостей

25 декабря, 2019 среда

24 декабря, 2019 вторник

23 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать