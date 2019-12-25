Активисты начали марафон писем украинским заключенным Кремля

25 декабря, 2019, 19:53

Активисты сообщества Save Oleg Sentsov начали зимний марафон по написанию писем для украинских политзаключенных Кремля

Об этом сообщается на Facebook-странице сообщества.

Мы начинаем традиционный зимний марафон писем для заключенных Кремля, чтобы подарить им немного тепла накануне Рождества и Нового года.

"Зимние праздники в неволе будут встречать по меньшей мере 87 граждан Украины за решеткой в России и оккупированного Крыма, и не менее 250 граждан Украины в подвалах оккупированного Донбасса. Среди них правозащитник Эмир-Усеин Куку, координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев, гражданские журналисты Нариман Мемедиминов и Ремзи Бекиров, донецкий журналист Станислав Асеев, авиатор-любитель Валентин Выговский, военнослужащий Сергей Глондар, преподаватель философии Олег Галазюк, пенсионер Виталий Атамчук, владелица зоомагазина Елена Сорокина и многие другие. Для них письма с воли - это глоток свободы, связь с внешним миром и огромная моральная поддержка. Письма напоминают им, что о них не забывают, что за их освобождение борются, что ждут на свободе ", - говорится в сообщении.

Активисты напомнили правила написания писем для прохождения тюременой цензуры:

Чтобы пройти тюремную цензуру в России и оккупированном Крыму, следует придерживаться простых правил:

- писать на русском языке;

- соблюдать политическую нейтральность;

- указывать на конверте год рождения, полное имя, отчество и фамилию адресата;

- вложить в конверт чистые листы бумаги, российскую марку (при наличии) и конверт, если вы надеетесь на ответ.

Для написания писем заключенным в ОРДЛО активисты советуют отправлять их в Центр гражданских свобод по адресу 01024 Киев, Бассейная 9-Г, оф. 25.

"По меньшей мере эти письма получат родные пленных, если никакой возможности передать адресатам у нас не будет", - отмечают активисты.

Полные инструкции для написания писем и адреса тюрем можно посмотреть по ссылке http://letmypeoplego.org.ua/uk/support/letter/

Активисты призывают фотографировать письма и публиковать их в соцсетях с хэштегом # ЗимовийМарафон #WinterMarathon #LetMyPeopleGo #PrisonersVoice и приглашать друзей долучитася к инициативе.