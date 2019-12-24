Зеленский выстраивает авторитарный пророссийский режим, как в Беларуси, - Княжицкий

24 декабря, 2019, 18:06

Этот режим должен стать основой нового советского союза, который создает Путин

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий.



"Майдан компрометируется. Людей, которые расстреливали Небесную сотню отдают России, участников Революции Достоинства считают чуть ли не преступниками, газовые схемы возвращаются и, фактически, Украина переходит в то состояние, в котором она была до Майдана", - заявил народный депутат.



По его словам, если посмотреть целостно на те процессы, которые происходят в стране, в частности, законы, инициированные Зеленским об отмене децентрализации власти, о прямом подчинении ГБР и прокуратуры, то мы видим, что выстраивается авторитарный пророссийский режим, вроде белорусского. Этот режим должен стать основой нового Советского Союза, который строит президент России Путин.



"Этот режим в Украине нужно за что-то содержать. Ведь, как видим, за полгода работы непрофессионального правительства, в стране уже образовалась бюджетная дыра в 50 млрд грн. Планируется это делать за счет дешевых российских энергоносителей. Что мы и наблюдаем в рамках газовых переговоров между Украиной и РФ ", - отметил Княжицкий