Зеленский сменил состав Национального инвестсовета, секретарем стал Арахамия

24 декабря, 2019, 21:00

Указ №950/2019 "Вопросы Национального инвестиционного совета" от 24 декабря опубликован на сайте президента.

Советником секретаря Национального инвестиционного совета утвержден Бесик Сихарулидзе, который указом введен в состав Совета.

Кроме него, в состав Совета введены спикер Рады Дмитрий Разумков, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В личном составе Нацсовета утверждены, кроме Арахамии и Кузнецова, президент и генеральный директор компании "POSCO International Corp." (Южная Корея) Ким Янг-Сан, премьер Алексей Гончарук, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, министр юстиции Денис Малюська, а также министр экономики Тимофей Милованов.

Указом из состава совета выведены министр иностранных дел Вадим Пристайко, народный депутат Украины экс-вице-премьер-министр - министр экономразвития Степан Кубив, экс-министр юстиции Павел Петренко и экс-премьер Владимир Гройсман.