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Espreso.tvОбществоЗеленский сменил состав Национального инвестсовета, секретарем стал Арахамия

Зеленский сменил состав Национального инвестсовета, секретарем стал Арахамия

Президент Владимир Зеленский утвердил состав Национального инвестиционного совета, назначив его секретарем главу парламентской фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамию

Указ №950/2019 "Вопросы Национального инвестиционного совета" от 24 декабря опубликован на сайте президента.

Советником секретаря Национального инвестиционного совета утвержден Бесик Сихарулидзе, который указом введен в состав Совета.

Кроме него, в состав Совета введены спикер Рады Дмитрий Разумков, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В личном составе Нацсовета утверждены, кроме Арахамии и Кузнецова, президент и генеральный директор компании "POSCO International Corp." (Южная Корея) Ким Янг-Сан, премьер Алексей Гончарук, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, министр юстиции Денис Малюська, а также министр экономики Тимофей Милованов.

Указом из состава совета выведены министр иностранных дел Вадим Пристайко, народный депутат Украины экс-вице-премьер-министр - министр экономразвития Степан Кубив, экс-министр юстиции Павел Петренко и экс-премьер Владимир Гройсман.

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