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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал закон, ликвидирующий "площадки Яценко"

Зеленский подписал закон, ликвидирующий "площадки Яценко"

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 2047-р, который ликвидирует так называемые площадки Яценко

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

С 1 января 2020 года вводится новая значительно упрощенная модель оценки объектов недвижимости, что позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью. Благодаря этой системе любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по объекту недвижимости.

"Площадки Яценко" - авторизованные электронные площадки - появились в конца 2017 года года во время принятия госбюджета на 2018 год. В частности, одна из поправок в Налоговый кодекс предусматривала появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в единую базу.

Так, данный сервис пересылал за деньги данные оценщика в Единую базу Фонда государственного имущества. По последним подсчетам, с июля 2018 году до 10 октября 2019 года с населения в пользу площадок взыскали более 700 млн гривен. Схему связывают с народным депутатом нескольких созывов Антоном Яценко, по некоторым данным, связанные с ним фирмы заработали на ней 23 млн гривен.

 

 
 
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